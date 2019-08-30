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Рязанский таксист пытался совратить школьника в Краснодаре, сообщила «
32-летнего мужчину, который работал в службе такси, задержали 26 августа на одной из улиц города. Отмечается, что подозреваемый прописан в Рязанской области, а в Краснодар приехал подзаработать.
В полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что когда ее сын ехал в такси к нему с «неоднозначными предложениями начал приставать водитель». Девятикласснику удалось убежать.
В отношении злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 135 (Развратные действия) и части 1 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление).
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