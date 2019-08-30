Рязанец поблагодарил волонтеров за спасение бабушки

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Рязанец поблагодарил волонтеров за спасение 84-летней бабушки, которую спустя сутки после исчезновения обнаружили добровольцы отряда «Лиза Алерт». Пост появился в группе «ВКонтакте».
«Сработали очень профессионально и без промедлений. Безгранично благодарен каждому из поисковой группы! Даже и представить боюсь, что было бы, если бы не они! Каждый из вас человек с большой буквы „Ч“!Ваш поисковый отряд, пожалуй, самый важный и нужный волотерский проект», — говорится в сообщении.
Напомним, пенсионерка
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.