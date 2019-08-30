Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:52, 30 августа 2019 121
 0    0

Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

Фото: Pixabay.com

Федеральная служба труда и занятости напомнила о рабочем дне 31 декабря. В прошлом году последний рабочий день был 29 декабря.

Согласно утвержденному графику, 2020 год начнется с долгих выходных: с 1 по 8 января. Затем по три выходных будет в феврале (22-24) и марте (7-9), восемь — в мае (с 1 по 5 и с 9 по 11) и три в июне (12-14).

Напомним, в 2019 году россиян еще ждут длинные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
9 часов назад
Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Наставники, друзья и семья. Водитель РНПК рассказал о работе на заводе

Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 51 031
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 725
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 614
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 557
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 956
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум