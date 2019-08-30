Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря

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Фото: Pixabay.com
Федеральная служба труда и занятости
Согласно утвержденному графику, 2020 год начнется с долгих выходных: с 1 по 8 января. Затем по три выходных будет в феврале (22-24) и марте (7-9), восемь — в мае (с 1 по 5 и с 9 по 11) и три в июне (12-14).
Напомним, в 2019 году россиян еще ждут длинные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.