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19:54, 30 августа 2019 313
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 31 августа и 1 сентября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 31 августа и 1 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

31 августа на танцплощадке в ЦПКиО пройдет «Вестик-фестик» — фестиваль собак породы вест хайленд уайт терьер. В рамках фестиваля современного искусства «Параллели» 31 августа в Фотодоме состоится показ спектакля «Машина счастья» по мотивам романа Рэя Брэдбери. На Лыбедском бульваре 31 августа состоится фестиваль молодежной музыки «Парковка». Клуб Svoboda открывает 23-й рок-сезон концертом, который состоится 31 августа. А концерты проекта «Рок-навигация» в связи с окончанием летнего сезона, завершаются — 1 сентября состоится традиционное «Прощание с летом».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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