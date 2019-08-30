Касимовские теплосети задолжали за электроэнергию более миллиона

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Касимовские теплосети задолжали ПАО «РЭСК» более миллиона рублей. Это стало причиной отключения на предприятии электроэнергии.
В Рязанской энергетической сбытовой компании прокомментировали эту ситуацию.
Отмечается, что по состоянию на 14 августа, когда ПАО «РЭСК» направило в адрес МКП «Касимовсервис» уведомление о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии, данное муниципальное предприятие нарушило четыре срока платежей: три — за июнь и июль, один — за август.
«На момент направления уведомления задолженность составляла 635 910 рублей. Ожидаемая задолженность
По информации РЭСК, данные меры являются стандартной процедурой воздействия на неплательщиков после нарушения уже одного срока платежей.
«В рамках данной процедуры была приостановлена подача электроэнергии в административное здание МКП „Касимовсервис“, мастерские и гараж», — добавили в компании.
В сообщении также говорится, что 22 августа в администрации Касимова состоялось совещание с участием главы администрации города Игоря Авдеева, советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева, учредителя ООО «Касимовская коммунальная компания» Александра Сучкова, представителей ПАО «РЭСК».
Руководство города гарантировало погашение задолженности со стороны «Касимовсервис», но к моменту введения ограничения данные обещания так и не были выполнены.
В компании отметили, что подачу электроэнергии возобновят «сразу после исполнения „Касимовсервис“ своих договорных обязательств, то есть после оплаты задолженности».
«При этом не нарушено энергоснабжение объектов, задействованных в оказании услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Таким образом, угрозы подготовки города к отопительному сезону, по нашему мнению, нет», — подчеркнули в РЭСК.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском перинатальном центре от пневмонии умер младенец
|
cледующая новость →Рязанцу, покусавшему сотрудника ДПС, вынесли приговор
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».