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9:00, 30 августа 2019 569
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Касимовские теплосети задолжали за электроэнергию более миллиона

Касимовские теплосети задолжали за электроэнергию более миллиона

Касимовские теплосети задолжали ПАО «РЭСК» более миллиона рублей. Это стало причиной отключения на предприятии электроэнергии.

В Рязанской энергетической сбытовой компании прокомментировали эту ситуацию.

Отмечается, что по состоянию на 14 августа, когда ПАО «РЭСК» направило в адрес МКП «Касимовсервис» уведомление о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии, данное муниципальное предприятие нарушило четыре срока платежей: три — за июнь и июль, один — за август.

«На момент направления уведомления задолженность составляла 635 910 рублей. Ожидаемая задолженность на 31.08.19 — 1 222 820 рублей», — сообщили в компании.

По информации РЭСК, данные меры являются стандартной процедурой воздействия на неплательщиков после нарушения уже одного срока платежей.

«В рамках данной процедуры была приостановлена подача электроэнергии в административное здание МКП „Касимовсервис“, мастерские и гараж», — добавили в компании.

В сообщении также говорится, что 22 августа в администрации Касимова состоялось совещание с участием главы администрации города Игоря Авдеева, советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева, учредителя ООО «Касимовская коммунальная компания» Александра Сучкова, представителей ПАО «РЭСК».

Руководство города гарантировало погашение задолженности со стороны «Касимовсервис», но к моменту введения ограничения данные обещания так и не были выполнены.

В компании отметили, что подачу электроэнергии возобновят «сразу после исполнения „Касимовсервис“ своих договорных обязательств, то есть после оплаты задолженности».

«При этом не нарушено энергоснабжение объектов, задействованных в оказании услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Таким образом, угрозы подготовки города к отопительному сезону, по нашему мнению, нет», — подчеркнули в РЭСК.


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