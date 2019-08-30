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Арт-объект «Ландыш» вернут в Лесопарк. Об этом в пятницу, 30 августа,
Скульптуру подкрасят и установят напротив входа в центр «Под мостом», рядом с ладышем благоустроят площадку.
Напомним, ранее ее
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.