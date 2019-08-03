На Московском шоссе столкнулись «Тойота» и «Хендэ»

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Вечером в субботу, 3 августа, на Московском шоссе столкнулись Toyota Camry и Hyundai Solaris. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «
Авария произошла напротив магазин «Декатлон». По словам очевидца, есть пострадавшие.
Подробности уточняются.
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