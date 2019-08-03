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И.о. мэра Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем города. Обращение главы администрации областного центра опубликовано на
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 924-м Днем рождения нашей любимой Рязани!
У нашего города богатая история, мы по праву гордимся его добрыми традициями и современными достижениями. Это наш общий дом. Место, где мы с вами живем, работаем во благо родного края, создаем семьи и воспитываем детей.
Я благодарю всех вас — тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. Низкий поклон ветеранам, примите слова глубокого уважения и благодарности за все, что вы сделали для будущих поколений!
Верю, что у нашего любимого города хорошие перспективы и потенциал, а у его трудолюбивых и заботливых жителей — самые богатые возможности.
Желаю вам, дорогие рязанцы, крепкого здоровья, хорошего настроения, новых творческих и трудовых успехов!
Пусть процветает Рязань! Пусть в семьях всегда царит тепло, достаток и счастье! С праздником», — написала Сорокина.
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