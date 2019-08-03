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11:41, 3 августа 2019 126
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Двое рязанцев сожгли автомобиль в Пронске

Двое рязанцев сожгли автомобиль в Пронске

Двое рязанцев сожгли автомобиль в Пронске. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Пронска, который сообщил, что ночью загорелся его автомобиль УАЗ-31512, припаркованный у дома. Машина сгорела полностью.

Полицейские предположили, что машину подожгли.

На видеокамеры попал автомобиль, который въехал в поселок незадолго до возгорания и почти сразу после происшествия выехал в сторону Рязани.

Автомобиль принадлежит 30-летнему рязанцу, который, по версии полиции, причастен к поджогу. Также задержали его 20-летнего знакомого, которого ранее судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительной информации, эти рязанцы и житель поселка Пронск познакомились несколько лет назад. Мужчины несколько раз совершали друг у друга покупки подержанных вещей. После одной из сделок рязанцы предположили, что их обманули и из-за этого подожгли машину, облив ее бензином.


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