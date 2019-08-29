В Сасовском районе мастер завода пойдет под суд за нарушения закона об охране труда

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В Сасовском районе мастер «Сотницынского сахарного завода» пойдет под суд за нарушения закона об охране труда. Об этом сообщил
По данным следствия, 29 июля 2019 года по указанию мастера двое рабочих опиливали деревья. Подозреваемый не провел с ними инструктаж по охране труда, не проконтролировал соблюдение технологии, применение работниками спецодежды и средств защиты.
После падения дерева один из работников получил тяжелую травму.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Расследование уголовного дела продолжается.
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