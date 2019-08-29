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В Рязанской области дополнили список ремонтируемых дорог. Об этом сообщил региональный
По данным министерства, на работы планируют направить около 177 миллионов рублей. Их профинансируют за счет экономии средств.
12 объектов планируется сдать уже в этом году, работы еще на 10 закончат в 2020.
С полным перечнем дорог можно ознакомиться
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.