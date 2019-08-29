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12:18, 29 августа 2019 1 000
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В Рязанской области дополнили список ремонтируемых дорог 1

В Рязанской области дополнили список ремонтируемых дорог

В Рязанской области дополнили список ремонтируемых дорог. Об этом сообщил региональный минтранс.

По данным министерства, на работы планируют направить около 177 миллионов рублей. Их профинансируют за счет экономии средств.

12 объектов планируется сдать уже в этом году, работы еще на 10 закончат в 2020.

С полным перечнем дорог можно ознакомиться здесь.


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