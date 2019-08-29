В Почепском районе открыли отремонтированный обелиск

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В среду, 28 августа, в деревне Нижняя Злобинка Почепского района Брянской области открыли памятник воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1945 годах. Об этом сообщил «
Коллектив ГУП «Брянсккоммунэнерго» отремонтировал постамент скульптуры, установил ограду и выложил территорию брусчаткой.
Глава Рагозинского поселения Зоя Шемякова отметила, что на средства, выделенные из областного бюджета ко Дню освобождения Брянщины там заасфальтируют подъезд, установят скамейки, туалет и площадку для сбора мусора.
Глава администрации Почепского района Александр Сысоев поблагодарил коллектив ГУП «Брянсккоммунэнерго» за помощь.
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