Тульский выпускник, набравший 400 баллов по ЕГЭ, поступил в МФТИ

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Выпускник тульского лицея №2 Даниил Дрябин, который набрал 400 баллов по ЕГЭ, поступил в Московский физико-технический институт. Об этом сообщил
«Ключевым фактором при поступлении стал интересный учебный план и система образования», — рассказал студент.
Выпускник стал первым в Тульской области, кто получил максимальную оценку на ЕГЭ по четырем предметам: по профильной математике, русскому языку, физике и информатике.
Молодой человек отметил, что считает ЕГЭ одной из возможностей поступить в университет, а не определяющим фактором.
«Концентрироваться на олимпиадах полезнее, — высказал свое мнение Даниил.
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