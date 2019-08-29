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Рязанец напал на незнакомца в Горроще и отобрал у него смартфон. Об этом сообщил
В полицию ранним обратился 33-летний рязанец, который сообщил, что ночью в Рязани на улице Островского незнакомец несколько раз ударил его и отобрал мобильник.
Личность злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения в круглосуточном магазине, находящемся недалеко от места преступления.
34-летнего подозреваемого задержали. Чужой смартфон был при нем. Похищенное изъяли.
Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
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