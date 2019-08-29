Речную прогулку по Оке сняли в формате 360. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 24 августа, речную прогулку по Оке в Рязани сняли в формате 360. Видео опубликовано на YouTube.
Двигая курсором мышки или меняя положение смартфона, можно рассмотреть все, что зафиксировала камера, установленная на высоте шесть метров над уровнем воды.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецкую область прибыл полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев
|
cледующая новость →В День города в Калуге перекроют набережную
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.