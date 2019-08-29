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Полиция опровергла информацию о подростках, прыгавших через венки на площади Победы. Комментарий дали в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 29 августа.
В ведомстве сообщили, что полицейские опросили свидетелей и осмотрели камеры видеонаблюдения. В итоге информация, появившаяся в соцсетях, не подтвердилась.
Напомним, в конце июля «ВКонтакте» опубликовали
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