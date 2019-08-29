Пьяный рязанец выстрелил из ракетницы в посигналившую ему женщину-водителя

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Пьяный рязанец выстрелил из ракетницы в женщину-водителя, которая ему посигналила. Инцидент произошел в феврале 2019 года, сообщила прокуратура Московского района.
Известно, что 32-летний мужчина шел почти посередине дороги на улице Станкозаводской. Из-за этого женщине, ехавшей на машине, пришлось ему посигналить.
Рязанец разозлился и, подбежав к автомобилю, попытался открыть водительскую дверь. Когда мужчине это не удалось, он достал из кармана однозарядную ракетницу и выстрелил в окно.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Его признали виновным и приговорили к двум годам и трем месяцам заключения в колонии строгого режима.
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