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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов наградил лучших работников культуры. Торжественная церемония прошла в четверг, 29 августа, на семинаре-совещании руководителей органов управления культуры муниципальных образований региона и образовательных учреждений сферы культуры Рязанской области.
Рязанский губернатор вручил государственные и региональные награды работникам культуры и лучшим коллективам региона. Он поблагодарил их за труд, преданность делу и стремлению быть полезным региону.
На семинаре министр культуры Виталий Попов рассказал о современном состоянии и перспективах развития развития отрасли, партнерских отношениях детских школ искусств и образовательных организаций, а также о реализации нацпроекта «Культура».
Он отметил, что в регионе действуют три региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Глава региона заявил, что в 2019 году для реализации нацпроектов направят свыше 153 млн рублей, которые пойдут новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы, строительство новых объектов, кроме того более 2 200 специалистов смогут повысить свою квалификации.
«Современная инфраструктура помогает развиваться и повышать качество жизни. Планируем поддерживать театры и музеи, дома культуры, детские школы искусств, одаренных детей и создавать условия для развития творческого потенциала», — заключил политик.
© RZN.info
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