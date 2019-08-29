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13:31, 29 августа 2019 1 001
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Любимов наградил лучших работников культуры

Любимов наградил лучших работников культуры

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов наградил лучших работников культуры. Торжественная церемония прошла в четверг, 29 августа, на семинаре-совещании руководителей органов управления культуры муниципальных образований региона и образовательных учреждений сферы культуры Рязанской области.

Рязанский губернатор вручил государственные и региональные награды работникам культуры и лучшим коллективам региона. Он поблагодарил их за труд, преданность делу и стремлению быть полезным региону.

На семинаре министр культуры Виталий Попов рассказал о современном состоянии и перспективах развития развития отрасли, партнерских отношениях детских школ искусств и образовательных организаций, а также о реализации нацпроекта «Культура».

Он отметил, что в регионе действуют три региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Глава региона заявил, что в 2019 году для реализации нацпроектов направят свыше 153 млн рублей, которые пойдут новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы, строительство новых объектов, кроме того более 2 200 специалистов смогут повысить свою квалификации.

«Современная инфраструктура помогает развиваться и повышать качество жизни. Планируем поддерживать театры и музеи, дома культуры, детские школы искусств, одаренных детей и создавать условия для развития творческого потенциала», — заключил политик.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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