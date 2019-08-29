Ехавший в Москву пассажирский автобус попал в аварию под Рязанью

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 29 августа, возле поселка Листвянка произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщило издательство «
Водитель автобуса рассказал, что перед ним на трассу выехала Lada Largus, не пропустив при этом Toyota Land Cruiser. Мужчина, сидевший за рулем иномарки, обогнал машину, а потом резко ударил по тормозам. Сзади в него въехала Lada, а в нее врезался автобус Neoplan, в котором находились 30 пассажиров.
В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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