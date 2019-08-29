Аркадий Фомин представил Рязань на Московском международном форуме «Город образования»

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С 29 августа по 1 сентября на территории ВДНХ пройдет Московский международный форум «Город образования». Организаторы подготовили обширную деловую и познавательную программу.
Рязанскую область на форуме представляют председатель облдумы Аркадий Фомин, председатель регсовета Всероссийского педагогического собрания Ольга Маслюк, проректор по учебно-методической работе РИРО Ольга Колесник, директор Центра дистанционного образования Галина Карпачева.
Участники форума рассмотрели актуальные проблемы отрасли на Общегородском педсовете и V Международной конференции «Школьное образование 21 века: формирование и оценка гибких компетенций».
Аркадий Фомин отметил важность и значимость обсуждаемой повестки форума.
«В условиях динамично меняющегося мира учиться необходимо непрерывно и на протяжении всей жизни, поэтому педагогическое сообщество предлагает уходить от предметоцентрированного подхода, который преобладает еще в большинстве школ, к конвергентному, стирающему междисциплинарные границы, — рассказал спикер облдумы. — Это будет способствовать успешной социализации подрастающего поколения, подготовке конкурентоспособного выпускника. Сегодня школа становится центром культурно-образовательного пространства, в эту сферу приходит частный бизнес, некоммерческие организации, стартапы. Интеграция всех ресурсов в единую образовательную среду поможет создать условия для развития потенциала системы образования. Москва приглашает к сотрудничеству и готова делиться лучшими практиками, образовательными методиками, поэтому надо использовать опыт и возможности столицы для Рязанской области».
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