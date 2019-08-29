А что в кино? «Битва», «Команда мечты» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Зрителей ждет сразу несколько российских премьер — среди них фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова, спортивная драма «Команда мечты», фильм режиссера Александра Велединского «В Кейптаунском порту», вошедший в программу кинофестиваля «Окно в Европу».
Среди других заметных новинок этой недели — американская мелодрама «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток», основанный на одноименном романе, комедия «Тачка на миллион», сюжет которой основан на реальных событиях, а также документальный фильм «Суперсобаки», рассказывающий о работе собак-спасателей.
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