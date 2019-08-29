Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:55, 29 августа 2019 404
 0    0

А что в кино? «Битва», «Команда мечты» и другие новинки

А что в кино? «Битва», «Команда мечты» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Зрителей ждет сразу несколько российских премьер — среди них фильм «Битва» режиссера Анара Аббасова, спортивная драма «Команда мечты», фильм режиссера Александра Велединского «В Кейптаунском порту», вошедший в программу кинофестиваля «Окно в Европу».

Среди других заметных новинок этой недели — американская мелодрама «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток», основанный на одноименном романе, комедия «Тачка на миллион», сюжет которой основан на реальных событиях, а также документальный фильм «Суперсобаки», рассказывающий о работе собак-спасателей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

Новое Рыбное: быть или не быть? Почему новое жилье в динамично развивающемся райцентре становится все более привлекательным

О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 872
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 673
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 547
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 454
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 897
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум