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14:39, 28 августа 2019 928
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В Рязанской НПК ввели ограничение на прием нефти

В Рязанской НПК ввели ограничение на прием нефти

Рязанский нефтезавод ввел ограничение на прием нефти. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игорь Демин.

«В поставках (нефти на НПЗ — ред.) ввел ограничение на прием от плана августа Рязанский НПЗ, мотивируя необходимостью снижения переработки», — сообщил Демин.

В РНПК отметили, что на одной из установок первичной переработки нефти (АВТ-4) идут плановые работы. Установки планируют вывести на режим в ближайшие дни.

На время работ создали необходимый запас продукции.

«Отгрузка нефтепродуктов потребителям осуществляется по графику», — сообщил представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании.


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