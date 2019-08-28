В Рязанской НПК ввели ограничение на прием нефти

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Рязанский нефтезавод ввел ограничение на прием нефти. Об этом передает
«В поставках (нефти на НПЗ — ред.) ввел ограничение на прием от плана августа Рязанский НПЗ, мотивируя необходимостью снижения переработки», — сообщил Демин.
В РНПК отметили, что на одной из установок первичной переработки нефти (АВТ-4) идут плановые работы. Установки планируют вывести на режим в ближайшие дни.
На время работ создали необходимый запас продукции.
«Отгрузка нефтепродуктов потребителям осуществляется по графику», — сообщил представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
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