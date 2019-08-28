Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 28 августа 2019 89
 0    0

В мэрии опровергли информацию о сокращении троллейбусов №1

В мэрии опровергли информацию о сокращении троллейбусов №1

В мэрии опровергли информацию о сокращении троллейбусов №1. Об этом RZN.info в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе рязанской администрации.

«На данном маршруте не планируется никаких изменений», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что с 1 сентября троллейбусы №1 «будут ходить интенсивнее в утренние часы».

Отметим, ранее в редакцию RZN.info обратился рязанец с информацией о сокращении со 2 сентября количества троллейбусов на маршруте №1. Мужчина добавил, что также изменится график работы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 702
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 619
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 481
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 350
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 765
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум