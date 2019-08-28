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В мэрии опровергли информацию о сокращении троллейбусов №1. Об этом RZN.info в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе рязанской администрации.
«На данном маршруте не планируется никаких изменений», — подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что с 1 сентября троллейбусы №1 «будут ходить интенсивнее в утренние часы».
Отметим, ранее в редакцию RZN.info обратился рязанец с информацией о сокращении со 2 сентября количества троллейбусов на маршруте №1. Мужчина добавил, что также изменится график работы.
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