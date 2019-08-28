В Кремлевском сквере покажут спектакль под открытым небом

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В четверг, 29 августа, в Кремлевском сквере на экране покажут спектакль под открытым небом.
Спектакль по пьесе Володина «С любимыми не расставайтесь» покажут в исполнении артистов театрального института имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Вахтангова.
Начало показа в 21:00. Вход свободный.
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