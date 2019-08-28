Проект планировки микрорайона на 25 тысяч человек в Песочне одобрили по итогам слушаний

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект планировки микрорайонов №№ 8,9 в Песочне. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 29 августа.
На территории площадью 158,91 гектара, которая граничит с существующей застройкой микрорайона, магазином «Зельгрос» и Карцевским лесом, хотят построить высотки на 25,5 тысячи человек со средней высотой 18-19 этажей.
На слушаниях застройщик публично
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