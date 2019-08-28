Под Рязанью в реке нашли труп

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В среду, 28 августа, в Рыбновском районе нашли труп неизвестного мужчины. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Тело нашли в реке Дубянка. Предполагается, что мужчина утонул недавно.
Личность погибшего устанавливается, началась доследственная проверка.
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