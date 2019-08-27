Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:56, 27 августа 2019 133
 0    0

За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали подъездные дороги к пятнадцати школам

За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали подъездные дороги к пятнадцати школам

Фото: Администрация Рязани

За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали подъездные дороги к пятнадцати школам. Об этом сообщил сайт администрации города.

Во вторник, 27 августа, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров посетил Железнодорожный район, где оценил результат и ход ремонта дорог.

«К началу учебного года все подъездные дороги к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования должны быть приведены в нормативное состояние, нанесена разметка, территории — освещены и благоустроены», — отметил Владимир Бурмистров.

По данным управления благоустройства, за прошедшую неделю выполнены ремонтные работы подъездных дорог к школам №№38, 71, 51, 31, 62, 68, 66, 72, 45, 63, 16, 39, 48, 64 и 55.

На текущей неделе ремонт покрытия выполнили около школ №№37 и 39.

В течение весеннего и летнего периодов подъездные дороги отремонтировали у детских садов №№32, 77, 119, 154, 135, 145, 109, 110, 112, 128, и у школ №№6, 14, 15, 19, 28, 47, 53, 70, 73, 21, 38, 45, 40.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 643
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 602
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 455
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 320
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 689
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум