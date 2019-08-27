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Фото: Администрация Рязани
За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали подъездные дороги к пятнадцати школам. Об этом сообщил
Во вторник, 27 августа, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Владимир Бурмистров посетил Железнодорожный район, где оценил результат и ход ремонта дорог.
«К началу учебного года все подъездные дороги к школам, детским садам и учреждениям дополнительного образования должны быть приведены в нормативное состояние, нанесена разметка, территории — освещены и благоустроены», — отметил Владимир Бурмистров.
По данным управления благоустройства, за прошедшую неделю выполнены ремонтные работы подъездных дорог к школам №№38, 71, 51, 31, 62, 68, 66, 72, 45, 63, 16, 39, 48, 64 и 55.
На текущей неделе ремонт покрытия выполнили около школ №№37 и 39.
В течение весеннего и летнего периодов подъездные дороги отремонтировали у детских садов №№32, 77, 119, 154, 135, 145, 109, 110, 112, 128, и у школ №№6, 14, 15, 19, 28, 47, 53, 70, 73, 21, 38, 45, 40.
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