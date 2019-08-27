В среду в «Подвале» откроется выставка рязанского путешественника

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 28 августа, в «Подвале» откроется выставка «Линия» рязанского художника и путешественника Aлександра Марьяшина.
Автор занимается творческими экспериментами с новыми материалами и техниками. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и США.
Официальное открытие выставки состоится в 19.00, начало работы в 15.00.
Экспозиция будет работать до 1 сентября.
В это же время в концертном зале пройдет музыкально-поэтический вечер «В каждом слове музыка». Для гостей выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Кирилл Лозакович, Софья Дементьева, Ангелина Самойлова.
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