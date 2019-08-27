В Спасском районе мужчина не успел обокрасть дом из-за приехавших хозяев

В Рязанской области рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который пытался обокрасть дом в Сумбулове. Об этом сообщил сайт Спасского райсуда.

Суд установил, что молодой человек решил обокрасть дачу в Сумбулове, чтобы «поправить финансовое состояние».

Чтобы «обезопасить» себя, он заранее приготовил резиновые и матерчатые перчатки, бахилы, налобный фонарь, матерчатую маску, и топор с ножом.

Сложив вещи в рюкзак, мужчина направился на «дело».

Ночью он подошел к металлическому забору, надел на руки перчатки, перелез через забор, отключил уличное освещение и затем подошел к окну с задней стороны дома. Мужчина разбил стекло топором и проник в дом. Там он надел на ноги бахилы, а на руки резиновые перчатки, и стал осматривать дом в поисках ценных вещей и денег.

В помещении сработала охранная сигнализация, тогда мужчина покинул его и стал ждать на приусадебном участке, когда звуки сигнализации прекратятся.

После он вновь проник в помещение через окно и продолжил искать ценное имущество. Когда сработала охранная сигнализация, мужчина отключил ее, перерубив топором электропровода блока сигнализации.

«Окончить свои преступные действия он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был обнаружен в доме приехавшими хозяевами совместно с сотрудниками полиции», — отметили в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным и назначил один год условно с испытательным сроком на один год с возложением определенных обязанностей .

Приговор не вступил в законную силу.