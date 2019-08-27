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17:00, 27 августа 2019 64
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В Рязани продавец шин лишился товара из-за долгов по алиментам

В Рязани продавец шин лишился товара из-за долгов по алиментам

В Рязани продавец автомобильных шин лишился части товара из-за долгов по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

К тому моменту, как к мужчине пришли приставы, его задолженность достигла 818 тысяч рублей. В счет ее погашения у нарушителя арестовали шины на общую сумму 100 тысяч.

В отношении рязанца составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП.

Приставы напомнили рязанцам о необходимости своевременного исполнения решения о взыскании алиментов.


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