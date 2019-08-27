В Рязани продавец шин лишился товара из-за долгов по алиментам

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В Рязани продавец автомобильных шин лишился части товара из-за долгов по алиментам. Об этом сообщила
К тому моменту, как к мужчине пришли приставы, его задолженность достигла 818 тысяч рублей. В счет ее погашения у нарушителя арестовали шины на общую сумму 100 тысяч.
В отношении рязанца составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП.
Приставы напомнили рязанцам о необходимости своевременного исполнения решения о взыскании алиментов.
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