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В Касимове спецназ задержал вора, не оставлявшего следов. Об этом сообщила
В полицию обратились касимовцы и москвичи, отдыхавшие на берегу Оки. По словам потерпевших, ночью они оставили лодки у берега, а утром на них уже не было моторов. При этом чужих следов они в окрестности не заметили.
Оперативники пообщались с рыбаками и осмотрели берега реки.
Выяснилось, что к преступлению причастен 34-летний местный житель, которого неоднократно судили за кражи в том числе коров, грабеж и вымогательство денег.
«Учитывая обширный криминальный опыт мужчины и агрессивный характер, для его задержания было решено задействовать сотрудников отряда спецназа „Гром“», — говорится в сообщении.
Касимовца задержали. По предварительной информации, подозреваемый находил стоянки отдыхающих и ночью незаметно подплывал к ним. Мужчина снял четыре мотора и не оставил улик.
Часть похищенного изъяли. В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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