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В Канищеве маршрутка столкнулась с лекговушкой. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
«На первый взгляд виноват владелец лады, так как он выезжал со второстепенной и не уступил. Но водитель маршрутки летел как ненормальный», — написал автор поста.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.