Под Касимовом «Шкода» насмерть сбила человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 26 августа, в Касимовском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 20:05 на 1-м километре подъездной дороги к городу 29-летний местный житель на Skoda Octavia сбил 25-летнего касимовца. По предварительной информации, пешеход вышел на проезжую часть.
От полученных травм молодой человек скончался на месте.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГИБДД не станет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
|
cледующая новость →Калужской семье с пятью детьми выделили деньги на покупку коровы
О секретах привлекательности рыбновских новостроек и особенностях местного рынка недвижимости.