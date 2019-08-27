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Во вторник, 27 августа, на Южной окружной в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
По сообщению очевидца, столкнулись Renault Logan, Daewoo Nexia и Toyota RAV4.
Отмечается, что столкновение случилось недалеко от гипермаркета «Стройка».
Движение в обе стороны сильно затруднено.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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