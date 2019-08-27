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На Свенской ярмарке в Брянске коров нарядили в форму советских солдат. Видео со «скотским патриотизмом» опубликовал на YouTube блогер Александр Коломейцев.
На ролике видно, что на коровах — пилотки, шапки с кокардами в форме красной звезды и кители.
В областной администрации телеканалу «
«Пилотки приделали, это кощунство! Лучше бы они не креативили», — считает представительница областной администрации.
Коров в форму нарядило ООО «Молочное». Директор организации Сергей Федотов заявил, что не видит в этом «ничего страшного».
«А что такого, что нарядили в военную форму? Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили, — сказал он. — Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть».
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