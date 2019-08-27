На стадионе в Киржаче предложили установить спортплощадку

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Руководители районного центра физической культуры и спорта «Киржач» предложили установить на стадионе «Труд» в микрорайоне Шелковый площадку. Они обсудили это с депутатом Госдумы, председателем общественной организации «Милосердие и порядок» Григорием Аникеевым,
Зампредседателя комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Дмитрий Гладкий пояснил, что на стадионе проводят уроки физкультуры, там занимаются воспитанники различных секций.
«В микрорайоне Шелковый комбинат проживает более восьми тысяч человек, — уточнил он. — Мы хотим вовлечь как можно больше детей и взрослых в спорт, приобщить жителей нашего города к здоровому образу жизни.
Григорий Аникеев поддержал развитие детского массового спорта.
«Очень важно создавать необходимые условия для того, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны для каждого жителя региона», — сказал депутат.
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