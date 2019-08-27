Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:53, 27 августа 2019 58
 0    0

На стадионе в Киржаче предложили установить спортплощадку

На стадионе в Киржаче предложили установить спортплощадку

Руководители районного центра физической культуры и спорта «Киржач» предложили установить на стадионе «Труд» в микрорайоне Шелковый площадку. Они обсудили это с депутатом Госдумы, председателем общественной организации «Милосердие и порядок» Григорием Аникеевым, сообщил сайт владимирского отделения «Единой России».

Зампредседателя комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Дмитрий Гладкий пояснил, что на стадионе проводят уроки физкультуры, там занимаются воспитанники различных секций.

«В микрорайоне Шелковый комбинат проживает более восьми тысяч человек, — уточнил он. — Мы хотим вовлечь как можно больше детей и взрослых в спорт, приобщить жителей нашего города к здоровому образу жизни.

Григорий Аникеев поддержал развитие детского массового спорта.

«Очень важно создавать необходимые условия для того, чтобы занятия физкультурой и спортом были доступны для каждого жителя региона», — сказал депутат.

Фото с сайта регионального отделения «Единой России»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 619
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 596
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 445
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 27 301
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 678
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум