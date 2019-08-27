На ремонт рязанских школ потратили почти полмиллиарда рублей

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На подготовку школ Рязанской области к новому учебному году выделили 491 миллион рублей. Итоги проведения работ подвели на заседании регионального правительства в понедельник, 26 августа.
По словам министра образования области Ольги Щетинкиной, во всех школах сделали ремонт, наиболее масштабный — в учреждениях Рязани, Рыбновского, Рязанского, Александро-Невского, Скопинского районов и Касимова.
На выделенные средства также обновили мебель, компьютеры, учебно-лабораторное оборудование, учебно-методические комплекты, школы полностью обеспечили бесплатными учебниками.
Кроме того, в 12 сельских учреждениях улучшили условия для занятий физкультурой и спортом, обновили оснащение столовых и медкабинетов.
Для повышения безопасности в образовательных учреждениях оборудовали видеонаблюдение и кнопки экстренного вызова полиции. К работе в новом учебном году подготовили 319 школьных автобусов.
Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» с 2020 по 2024 годы Рязанская область получит субсидии, размер которых предварительно составит около 2 млрд 355 млн рублей.
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