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10:35, 27 августа 2019 207
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На ремонт рязанских школ потратили почти полмиллиарда рублей

На ремонт рязанских школ потратили почти полмиллиарда рублей

На подготовку школ Рязанской области к новому учебному году выделили 491 миллион рублей. Итоги проведения работ подвели на заседании регионального правительства в понедельник, 26 августа.

По словам министра образования области Ольги Щетинкиной, во всех школах сделали ремонт, наиболее масштабный — в учреждениях Рязани, Рыбновского, Рязанского, Александро-Невского, Скопинского районов и Касимова.

На выделенные средства также обновили мебель, компьютеры, учебно-лабораторное оборудование, учебно-методические комплекты, школы полностью обеспечили бесплатными учебниками.

Кроме того, в 12 сельских учреждениях улучшили условия для занятий физкультурой и спортом, обновили оснащение столовых и медкабинетов.

Для повышения безопасности в образовательных учреждениях оборудовали видеонаблюдение и кнопки экстренного вызова полиции. К работе в новом учебном году подготовили 319 школьных автобусов.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» с 2020 по 2024 годы Рязанская область получит субсидии, размер которых предварительно составит около 2 млрд 355 млн рублей.


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