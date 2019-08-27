На пешеходных переходах в Рязани проведут рейды

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Во вторник, 27 августа, автоинспекторы проверят, как рязанцы соблюдают ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах. О проведении рейдов сообщили в
Отмечается, что на переходах пешеходы и водители часто совершают ошибки.
Водителей призвали соблюдать правила, благодаря которым снизится риск наезда на человека:
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