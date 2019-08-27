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17:28, 27 августа 2019 261
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Для обвиняемого по смертельному ДТП под Шацком потребуют более тяжкую статью

Для обвиняемого по смертельному ДТП под Шацком потребуют более тяжкую статью

Родители девочки, погибшей в ДТП под Шацком, попросят для обвиняемого Станислава Сучкова более тяжкую статью, отягощающим обстоятельством в которой значится опьянение. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Напомним, ДТП произошло в апреле 2018 года. Volkswagen Passat врезался в «КамАЗ» с прицепом, который шел на разворот. В ДТП погибла 23-летняя Наталья Акишина.

Виновником сначала признали водителя грузовика — якобы он не пропустил иномарку. При этом родственники девушки обвиняли в трагедии водителя Volkswagen. По их словам, 25-летний Станислав Сучков — сын бывшего сотрудника ГИБДД — был пьян и сильно превышал скорость.

Позже стало известно, что в деле подменили улики. Следователи выяснили, что анализы перепутала дежурный врач.

Во вторник, 27 августа, должно было состояться очередное судебное заседание.

Сейчас Сучкова судят по части 4 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека). Во время расследования свою вину он не признал.

Перенесли заседание на 12 сентября.


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