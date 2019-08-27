Для обвиняемого по смертельному ДТП под Шацком потребуют более тяжкую статью

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Родители девочки, погибшей в ДТП под Шацком, попросят для обвиняемого Станислава Сучкова более тяжкую статью, отягощающим обстоятельством в которой значится опьянение. Об этом сообщила ГТРК «
Напомним,
Виновником сначала
Позже стало известно, что в деле
Во вторник, 27 августа, должно было состояться очередное судебное заседание.
Сейчас Сучкова судят по части 4 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека). Во время расследования свою вину он не признал.
Перенесли заседание на 12 сентября.
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