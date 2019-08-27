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Цыгане вынесли из дома сасовской пенсионерки 80 тысяч рублей. Об этом сообщила
83-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что пять цыганок пришли к ней под предлогом покупки картофеля.
«Видимо, пока несколько женщин отвлекали пенсионерку разговорами, одна незаметно проникла в комнаты, осмотрела мебель, нашла и забрала деньги», — говорится в сообщении.
Оперативники нашли подозреваемых по горячим следам. Оказалось, что сбережения забрала 44-летняя жительница Сасова, ранее уже судимая за кражу. Ее сообщниками стали родственники и соседи, в числе которых был и водитель машины, на которой злоумышленники попытались скрыться.
В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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