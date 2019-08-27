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12:20, 27 августа 2019 100
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Цыгане вынесли из дома сасовской пенсионерки 80 тысяч

Цыгане вынесли из дома сасовской пенсионерки 80 тысяч

Цыгане вынесли из дома сасовской пенсионерки 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

83-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что пять цыганок пришли к ней под предлогом покупки картофеля.

«Видимо, пока несколько женщин отвлекали пенсионерку разговорами, одна незаметно проникла в комнаты, осмотрела мебель, нашла и забрала деньги», — говорится в сообщении.

Оперативники нашли подозреваемых по горячим следам. Оказалось, что сбережения забрала 44-летняя жительница Сасова, ранее уже судимая за кражу. Ее сообщниками стали родственники и соседи, в числе которых был и водитель машины, на которой злоумышленники попытались скрыться.

В отношении 44-летней женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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