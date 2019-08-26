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10:59, 26 августа 2019 299
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За неделю в работе рязанских управляющих компаний нашли больше 40 нарушений

За неделю в работе рязанских управляющих компаний нашли больше 40 нарушений

С 19 по 23 августа в Рязанской области провели 39 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Специалисты рассмотрели 95 обращений граждан и нашли 46 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг. Организациям, допустившим их, выдано 15 предписаний.

Кроме того, в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.

С начала года сотрудники провели 234 проверки. В содержании ВДГО нашли 282 нарушения.

Всего с начала года составили 102 протокола об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 2398,9 тысячи рублей.


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