За неделю в работе рязанских управляющих компаний нашли больше 40 нарушений

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С 19 по 23 августа в Рязанской области провели 39 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Специалисты рассмотрели 95 обращений граждан и нашли 46 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг. Организациям, допустившим их, выдано 15 предписаний.
Кроме того, в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.
С начала года сотрудники провели 234 проверки. В содержании ВДГО нашли 282 нарушения.
Всего с начала года составили 102 протокола об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 2398,9 тысячи рублей.
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