В Рыбном установили памятник Герою соцтруда Николаю Гусеву

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Фото: Издательство «Пресса»
На площади Ленина в Рыбном установили памятник Герою соцтруда и орденоносцу Николаю Гусеву. Монумент торжественно открыли в пятницу, 23 августа, пишет издательство «
На площадь пришли местные жители, знакомые Гусева и его родственники, а также представители власти.
Право открыть памятник предоставили зампредседателя облдумы Михаилу Кривцову, и. о. замглавы администрации района Роману Горячкину, врио главы городской администрации Алексею Полукарову, сыну Николая Гусева Александру и внуку — Ивану Лапину.
Александр Гусев выразил благодарность за то, что «память об его отце живет».
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