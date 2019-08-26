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17:18, 26 августа 2019 315
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Рыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Видео

Рыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Видео

Фото: УМВД по Рязанской области

Рыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

51-летний житель села Алешня через интернет купил семена конопли и оборудование для выращивания растений.

«В рамках осмотра жилища полицейские обнаружили „тайную комнату“ — небольшое помещение, вход в которое, чтобы сделать незаметным, был задекорирован под облицовку стены», — рассказали в полиции.

Злоумышленник установил в комнате датчики температуры и влажности, вентиляционную систему и специальные осветительные приборы. У другом помещении у него нашли свертки и стеклянные банки с высушенной коноплей. Ее масса превышала 130 граммов.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Рыбновцу грозит до десяти лет тюрьмы.


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