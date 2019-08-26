Рыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Видео

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рыбновец оборудовал дома нарколабораторию. Об этом
51-летний житель села Алешня через интернет купил семена конопли и оборудование для выращивания растений.
«В рамках осмотра жилища полицейские обнаружили „тайную комнату“ — небольшое помещение, вход в которое, чтобы сделать незаметным, был задекорирован под облицовку стены», — рассказали в полиции.
Злоумышленник установил в комнате датчики температуры и влажности, вентиляционную систему и специальные осветительные приборы. У другом помещении у него нашли свертки и стеклянные банки с высушенной коноплей. Ее масса превышала 130 граммов.
Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК. Рыбновцу грозит до десяти лет тюрьмы.
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