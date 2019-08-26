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13:42, 26 августа 2019 103
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На фестивале современного искусства «Параллели» рязанцы увидят два спектакля и услышат лекцию. Программа

На фестивале современного искусства «Параллели» рязанцы увидят два спектакля и услышат лекцию. Программа

Фото: Администрация Рязани

На четвертой неделе фестиваля современного искусства «Параллели. Театральный роман. Оммаж» рязанцев ждут театральные постановки, мастер-классы​, творческие встречи, лекции, а также кинопоказы на театральную тематику. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 27 августа, в 19:00 «Фотодоме» покажут комедийную драму об иммерсивном театре «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (США, 2008) сценариста и режиссера Чарли Кауфмана.

В среду, 28 августа, в 19:00 в «Фотодоме» прозвучит классическая музыка и стихи в программе «Про любовь». Для гостей выступят Алина Калинкина и Леонид Агальцов с произведениями Анны Ахматовой и Николая Гумилева из поэтического диалога «Серебряные дребезги», а также другими стихотворениями.

Авторы программы — Дмитрий Рогов и Леонид Агальцов — обозначили формат предстоящего события, как «единое музыкально-поэтическое высказывание». Начало в 19:00.

29 августа в 19:00 рязанцев пригласили в Театр на Соборной, где на малой сцене пройдет покажут пьесу Ивана Вырыпаева «Танец Дели». Вход по пригласительным билетам, которые с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 можно получить в «Фотодоме».

30 августа в 19:00 в «Фотодоме» с лекцией «Человек и вещь: семиотика предметного» выступит доктор философских наук, профессор кафедры культурологии РГУ имени Есенина Александр Соловьев.

31 августа в 16:00 рязанцев пригласили на просмотр спектакля «Машина счастья», поставленного по мотивам романа Рэя Брэдбери наставниками и воспитанниками художественной студии Кати Чистовой «Дом ласточки».


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