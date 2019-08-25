Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:58, 25 августа 2019 281
 0    0

Митрополит Марк освятил храм в Рыбновском районе

Митрополит Марк освятил храм в Рыбновском районе

Фото: Рязанская епархия

В субботу, 24 августа, митрополит Марк освятил Борисо-Глебский храм в селе Ивашково Рыбновского района, сообщил сайт рязанской епархии.

«Хотелось бы сегодня, прежде всего, поблагодарить ктитора сего храма Павла Лыткина за эту жертву, которая была воздана Богу и стала подспорьем для всех людей, живущих поблизости и взыскующих царства небесного», — сказал митрополит.

Владыка наградил Павла Лыткина медалью благоверного князя Романа Рязанского. Кроме того, он вручил архиерейские грамоты сотрудникам и благодетелям храма: Андрею Шустову, Михаилу Букину, Павлу Нещерецкому, Михаилу Лукиеву, Сергею Гомозову.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 237
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 455
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 316
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 998
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 547
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум