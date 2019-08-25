Митрополит Марк освятил храм в Рыбновском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Рязанская епархия
В субботу, 24 августа, митрополит Марк освятил Борисо-Глебский храм в селе Ивашково Рыбновского района, сообщил
«Хотелось бы сегодня, прежде всего, поблагодарить ктитора сего храма Павла Лыткина за эту жертву, которая была воздана Богу и стала подспорьем для всех людей, живущих поблизости и взыскующих царства небесного», — сказал митрополит.
Владыка наградил Павла Лыткина медалью благоверного князя Романа Рязанского. Кроме того, он вручил архиерейские грамоты сотрудникам и благодетелям храма: Андрею Шустову, Михаилу Букину, Павлу Нещерецкому, Михаилу Лукиеву, Сергею Гомозову.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском вузе появился бесплатный велопрокат
|
cледующая новость →Погибший на трассе под Рязанью тамбовский чиновник ехал с коллегами в Москву — СМИ
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.