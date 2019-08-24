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10:40, 24 августа 2019 310
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В Шиловском районе «Рено» врезался в фургон

В Шиловском районе «Рено» врезался в фургон

Фото: УМВД по Рязанской области

В Шиловском районе Renault Logan врезался в фургон Fiat Ducato. Пострадала женщина, сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.

Авария произошла в пятницу, 23 августа, в 06:20, на 269 километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 30-летний водитель Renault встолкнулся с ехавшим впереди Fiat. За рулем второй машины был 44-летний житель Рязанской области.

Травмы получила 31-летняя пассажирка легковой машины.


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