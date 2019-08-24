В Шиловском районе «Рено» врезался в фургон

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Шиловском районе Renault Logan врезался в фургон Fiat Ducato. Пострадала женщина,
Авария произошла в пятницу, 23 августа, в 06:20, на 269 километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 30-летний водитель Renault встолкнулся с ехавшим впереди Fiat. За рулем второй машины был 44-летний житель Рязанской области.
Травмы получила 31-летняя пассажирка легковой машины.
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