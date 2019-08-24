Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:32, 24 августа 2019 172
 0    0

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

Полиция проверит информацию о коллекторах, обстрелявших отца с ребенком в Подмосковье. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что инцидент произошел 23 августа в Красногорске, передает ТАСС.

По предварительной информации, неизвестные выстрелили из «пневматики» в мужчину и его малолетнюю дочь, которая учится в школе. Нападавшие представились сотрудниками банка, которому должен мужчина.

Девочка не получила травм. Состояние мужчины уточняется.

Полиция ведет розыск коллекторов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

Зоркий взгляд в будущее. Александра Закипных о моде на очки, нюансах семейного бизнеса и секретах конкуренции

О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 50 179
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
22:06, 17 августа 2019 29 429
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 278
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 937
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
21:45, 17 августа 2019 24 513
Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум