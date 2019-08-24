В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

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Полиция проверит информацию о коллекторах, обстрелявших отца с ребенком в Подмосковье. Об этом передает
Известно, что инцидент произошел 23 августа в Красногорске, передает
По предварительной информации, неизвестные выстрелили из «пневматики» в мужчину и его малолетнюю дочь, которая учится в школе. Нападавшие представились сотрудниками банка, которому должен мужчина.
Девочка не получила травм. Состояние мужчины уточняется.
Полиция ведет розыск коллекторов.
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