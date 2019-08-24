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Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке. Фотографии опубликовали в группе «
Невысоким забором огородили
«У рязанских чиновников/проектировщиков/благоустроителей забор головного мозга, — возмутился автор снимков. — Какую функцию несет этот забор?».
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