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16:27, 24 августа 2019 1 742
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Под Рязанью в автомобиле нашли труп мужчины, которого искали больше недели

Под Рязанью в автомобиле нашли труп мужчины, которого искали больше недели

В Рязанском районе нашли разложившийся труп пенсионера. Об этом сообщил «МК в Рязани».

Мужчина выехал из дома во вторник, 13 августа, в парадной одежде.

Труп нашли в пятницу, 23 августа, в машине, принадлежавшей мужчине, на берегу Оки около Алеканова.

Как сообщил RZN.info официальный источник, мужчина покончил с собой.


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