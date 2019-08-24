Под Рязанью в автомобиле нашли труп мужчины, которого искали больше недели

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанском районе нашли разложившийся труп пенсионера. Об этом сообщил «
Мужчина выехал из дома во вторник, 13 августа, в парадной одежде.
Труп нашли в пятницу, 23 августа, в машине, принадлежавшей мужчине, на берегу Оки около Алеканова.
Как сообщил RZN.info официальный источник, мужчина покончил с собой.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСорокина обратится к Любимову с идеей строительства скейт-парка в Песочне
|
cледующая новость →Сорокина проверила ремонт рязанских школ
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.