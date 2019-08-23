В Шацком районе пьяный водитель врезался в столб

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 21 августа, в Шацком районе 43-летний местный житель на «пятнадцатой» врезался в столб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 18:10 на 355 километре М5.
По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб. Полиция установила, что водитель был пьян.
Концентрация алкоголя составила 1,102 милиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
Автомобиль получил повреждения.
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